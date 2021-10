Malades de longue durée: la responsabilisation des acteurs, arme à double tranchant

Le gouvernement va réformer la procédure de retour au travail des malades, en permettant une prise en charge plus rapide de ceux-ci. Mais les moyens seront-ils à la hauteur des objectifs ?

C’était annoncé ! A l’occasion de ce conclave axé sur le budget et les objectifs socio-économiques, le gouvernement fédéral a adopté des mesures visant à ramener sur le marché du travail quelque 5.000 malades de longue durée chaque année. Rien de surprenant : le coût de l’invalidité est devenu supérieur à celui du chômage, alors que certains secteurs sont confrontés à une pénurie de main-d’œuvre. Le plan concocté par les ministres de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), contient des choses intéressantes et des doutes… profonds.

