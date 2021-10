Standard: Luka Elsner ne veut pas perdre de temps

Luka Elsner a vécu mardi une journée chargée. Avec, entre les deux séances d’entraînement programmées à 10h30 et 15h30, sa présentation à la presse, organisée au stade de Sclessin. Et un discours très clair : « Il n’y a ni excuse à faire valoir, ni temps à perdre », a-t-il lâché. « Il ne faut pas se dire qu’on vient d’arriver et qu’on a donc droit à un petit totem d’immunité. Je veux éliminer cette idée-là… »