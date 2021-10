Le gouvernement De Croo dégage 3,3 milliards et s’engage dans l’après covid

Sans grande empoignade, malgré une petite dramatisation de fin de nuit, qui a mis aux prises PS et MR, la coalition fédérale dite Vivaldi a réussi le premier test où elle était très attendue, après la gestion de la crise du covid, et après des querelles incessantes sur de nombreux dossiers. Alexander De Croo et ses vices-Premiers ont produit dans les délais leur premier budget « post » covid, assortie d’un paquet de mesures de relance, qui vont venir s’ajouter au plan de résilience déjà annoncé et largement financé par l’Union européenne.