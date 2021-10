FIBA Europe Cup: Mons-Hainaut battu d’entrée par les Grecs d’Ionikos

La première mi-temps était particulièrement serrée entre deux équipes qui se rendaient coup pour coup (20-21 et 35-36 à la pause). Au retour des vestiaires, les Grecs prenaient l’avance grâce à leur duo German (21 points) et Gontikas (18 points) pour prendre les commandes à la faveur d’un 17-25 dans le troisième acte (52-61). Dans le dur, Mons s’en remettait à Marcus Tyus (16 points) et Emmanuel Nzekwesi (15 points) pour réduire l’écart et finalement échouer à une possession (75-78).

Mercredi prochain, les Montois se déplaceront au Portugal pour y affronter le Sporting Portugal qui complète ce groupe avec les Giants d’Anvers. Les deux premiers de chaque poule, composée de quatre formations, sont qualifiés pour le deuxième tour de la FIBA Europe Cup.