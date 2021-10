Accrochée par la Hongrie, l’Angleterre se complique la tâche

Avec trois points d’avance sur la Pologne, victorieuse en Albanie (1-0), les Three Lions restent toutefois bien placés puisqu’il recevront les Albanais (3e à 5 points) avant de se déplacer à Saint-Marin lors des deux dernières journées, pendant que la Pologne ira en Andorre et recevra la Hongrie.

Venus interpeller un supporter de la tribune visiteurs qui avait proféré des insultes racistes à l’encontre d’un stadier, les officiers de police ont été pris à partie par quelques fans violents qui ont tenté de leur porter des coups pendant qu’ils étaient repoussés à coup de matraques télescopiques.

L’immense majorité du petit millier de personne dans ce secteur du stade est resté concentrée sur le match et l’ensemble n’a duré que six ou sept minutes. Mais la Hongrie avait déjà été sanctionnée d’un match à huis clos et d’une amende par la Fifa à l’issue du match aller entre les deux équipes, durant lequel des joueurs anglais avaient été visés par des cris racistes.