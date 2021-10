Coronavirus: les USA autoriseront à nouveau les voyageurs vaccinés depuis le Canada et le Mexique

Les Etats-Unis vont ouvrir leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada à partir du mois de novembre pour les personnes entièrement vaccinées, a confirmé un haut responsable de la Maison Blanche.

Les Etats-Unis ouvriront «début novembre» leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 et faisant des déplacements jugés non-essentiels, a annoncé mercredi un haut responsable de la Maison Blanche.

Le gouvernement Biden a informé les membres du Congrès de sa décision de lever les restrictions de voyage qui avaient été imposées en provenance des pays voisins du nord et du sud depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars 2020. Une date exacte doit encore être confirmée pour la levée des restrictions applicables aux voyageurs depuis le Canada et le Mexique.

Fin septembre, la Maison Blanche avait déjà indiqué que les voyageurs vaccinés depuis l’UE et le Royaume-Uni étaient à nouveau bienvenus aux USA. Mais cette annonce n’est pas non plus associée à un calendrier clair.