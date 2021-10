Vente de VOO: le choix du repreneur devrait être annoncé à la mi-novembre

Le management de Voo refuse toujours de négocier une garantie d’emploi pour les travailleurs actuels, a expliqué mardi à l’agence Belga, Youssef Chihab, secrétaire permanent à la CNE. La CNE craint toujours des licenciements perlés, en fonction du repreneur qui sera désigné, malgré les propos rassurants d’Enodia à ce sujet. Le conseil d’entreprise inter-sièges (VOO, Be TV et WBCC) n’a par ailleurs pas encore permis aux syndicats de savoir qui sont les candidats qui ont remis des offres ni leur nature.

Craintes

« Il est possible qu’il y ait des doublons si le repreneur opère sur le même secteur et dans ces cas-là, est-ce que l’employeur va en priorité licencier ou essayer de former ou de placer ces personnes dans d’autres endroits ? Les travailleurs sont inquiets et veulent certaines garanties », demande le représentant de la CNE.