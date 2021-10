«Eiffel», «Le dernier duel»… Les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Visuellement impressionnant, servi par un casting d’acteurs méconnaissables, le film se déploie sur plus de 2h30, avec autant de batailles réglées au millimètre, de dizaines de figurants, de costumes et de décors fantastiques. Mais il convainc surtout en trouvant une résonance avec l’époque contemporaine. Captivant, au-delà du « simple » film historique.

Forts d’une intrigue sentimentale palpitante (qui supplante les enjeux historiques du film) et d’effets spéciaux qui offrent des plans vertigineux, Martin Bourboulon et les acteurs assument ce parti pris dans une mise en scène énergique qui rend autant hommage à la détermination d’un homme qu’à l’amour. Romain Duris et Emma Mackey s’inscrivent dans une dynamique moderne qui assume le baiser sur fond de coucher de soleil.

Martin Luther King vs the FBI (Sam Pollard)

Nous tous (Pierre Pirard)

Bruxelles, attentats de mars 2016. De quoi installer la peur. Toutes sortes de peur. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pierre Pirard s’est interrogé et est parti à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui luttent contre le repli sur soi et le rejet de l’autre, qui bousculent leurs certitudes et apportent des solutions à nos peurs. D’une rencontre en l’autre, il réunit les pièces du puzzle d’un monde inclusif qui le mène à Palmarin, petit village du Sénégal où règnent l’harmonie, la dignité et le respect.