Voile: Jean Le Cam fera escale à Bruxelles le 18 novembre

Le navigateur à la langue bien pendue, star du dernier Vendée Globe, ouvrira la 6e édition du Festival de la mer de Bruxelles « Into the Blue », programmé du 18 au 20 novembre à Wolubilis.

En janvier dernier, Yannick Bestaven remportait la 9e édition du Vendée Globe, cette circumnavigation unique au monde effectuée tous les 4 ans en solitaire, sans escale et sans assistance. Quelques heures plus tard, Jean Le Cam franchissait la ligne d’arrivée aux Sables d’Olonne, et était classé en 4e position. Mais surtout, le navigateur de 61 ans confirmait dans la foulée son statut d’incontestable star de l’épreuve – une image notamment nourrie par son sauvetage de Kevin Escoffier, mais surtout par ses discours tranchés et son incomparable gouaille.

Echanges et dédicaces

Le 18 novembre prochain, Jean Le Cam en fera profiter les amateurs de voile et de bons mots qui se retrouveront à Wolubilis (Woluwe-Saint-Lambert) pour l’ouverture du Festival de la mer de Bruxelles « Into the Blue » qui se poursuivra jusqu’au samedi 20 novembre. Une quinzaine de films – dont plusieurs productions belges – seront à l’affiche de cet événement unique en son genre, qui en sera déjà à sa 6e édition. « Une 6e édition qui proposera pas mal de Premières, avec pour commencer la présence du Roi Jean qui nous commentera les films projetés ce soir-là, et notamment celui consacré au Vendée Globe bien sûr », se réjouit Alexandre Homez, co-organisateur de l’événement. « Mais Jean sera surtout là pour répondre aux questions des spectateurs, tandis qu’il se tiendra également à leur disposition pour dédicacer les livres (1) qui lui ont été consacrés à la faveur d’un long entr’acte qui leur sera proposé avant la diffusion d’un documentaire consacré à Eric Tabarly. »