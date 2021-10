«The Billion Dollar Code» ou comment Google Earth est né d’un concept allemand

Au milieu des années 90, des férus d’informatique allemands ont une idée révolutionnaire que Google transforme en Google Earth. Une histoire bien réelle qui en dit long sur les jeux de pouvoir et la moralité dans la Silicon Valley.

Il ne sera probablement jamais possible de déterminer avec précision le moment où la Silicon Valley a renoncé à contribuer à un monde meilleur au profit de la conquête et de la domination des marchés mondiaux. Pour les développeurs allemands du programme Terravision, qui permettait dès le milieu des années 90 d’observer le monde sur un ordinateur, de zoomer sur les rues et les maisons au moyen d’images satellites du monde entier, c’est probablement par une chaude soirée aux Etats-Unis que l’utopie est morte, même s’ils n’en avaient pas conscience à l’époque.