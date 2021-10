Theo Francken sur le budget 2022: «La Belgique sera bientôt la Grèce»

Les députés de la N-VA ont quitté la séance plénière de la Chambre mardi, avant que le Premier ministre n’entame la déclaration de politique générale, en signe de protestation contre les pratiques selon elle « non démocratiques » de la majorité et du gouvernement. « Fuir et tourner le dos est point le plus bas de la démocratie, et c’est ce que nous avons vu », a réagi Alexander De Croo.

À lire aussi Podcast – Budget 2022: un accord vraiment ambitieux?

« On ne fuit pas car le débat aura lieu aujourd’hui et on sera là », a déclaré ce mercredi Theo Francken sur La Première. Les questions-réponses ont lieu ce matin à la Chambre. « On a le sentiment dans l’opposition qu’on utilise les mesures covid pour ne pas avoir un débat correct. L’année dernière, les débats ont eu lieu au Parlement européen afin de respecter les mesures sanitaires. Cette année, il n’y aura que 11 personnes de notre groupe à la Chambre alors que nous sommes le plus grand groupe politique de Belgique. »