ATP Indian Wells: Alexander Zverev obtient sa première victoire contre Andy Murray

Alexander Zverev a battu Andy Murray pour la première fois de sa carrière au tournoi ATP Masters 1000 d’Indian Wells, mardi. L’Allemand, N.4 mondial, et champion olympique de Tokyo a battu le double champion olympique de Londres et Rio en deux sets : 6-4 et 7-6 (7/4). Zverev a désormais gagné un match contre les quatre membres du « Big Four » (Federer, Nadal, Djokovic, Murray).

L’Allemand de 24 ans a déjà battu Roger Federer (quatre fois), Novak Djokovic et Rafael Nadal (trois fois chacun). Zverev a perdu en 2016 (à l’Open d’Australie) et l’année dernière (à Cincinnati) face à l’Écossais, qui est actuellement classé 121e au monde.