Climat: l’Agence internationale de l’énergie lance «de sérieux avertissements devant la direction que le monde prend»

« La transition est trop lente » : le monde subira le réchauffement climatique, mais aussi des « turbulences » en matière d’approvisionnement s’il n’investit pas plus massivement et rapidement dans les énergies propres, a prévenu mercredi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Une « nouvelle économie émerge » : batteries, hydrogène, véhicules électriques…, note-t-elle. Mais tous ces progrès sont contrés par « la résistance du statu quo et des énergies fossiles » : pétrole, gaz et charbon forment toujours 80 % de la consommation finale d’énergie, générant trois quarts du dérèglement climatique.

Dans le premier, les Etats continuent comme aujourd’hui : les énergies propres se développent, mais hausse de la demande et industrie lourde maintiennent les émissions au niveau actuel. Le réchauffement atteint 2,6ºC par rapport au niveau pré-industriel, loin du 1,5ºC garant d’impacts gérables.

Ou alors les Etats appliquent leurs engagements, notamment la neutralité carbone pour plus de 50 d’entre eux dont l’Union européenne. La demande de fossiles atteint son sommet en 2025 (via l’efficacité énergétique et un boom des voitures électriques). La hausse des températures reste à 2,1ºC.