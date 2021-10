Mieux protéger les jeunes faons et oiseaux lors des fenaisons

Chaque année, des faons et autres animaux sauvages sont broyés par les engins agricoles lors des périodes de fauche du foin, les prairies étant pour un certain nombre d’espèces d’oiseaux et de mammifères un lieu idéal pour mettre bas ou pondre (faons, lièvres, râles des genêts, faisans, perdrix, alouettes, etc). Et comme leur technique de défense, du moins pour le faon de chevreuil, est l’immobilisme, une mort atroce est malheureusement assurée.

C’est sur ce sujet que la Foire de Libramont a décidé voici peu de se pencher lors d’une journée de réflexion, avec l’apport de la société Pottinger qui a mis au point et testé durant cette année 2021 des barres de détection accrochées à l’avant de la faucheuse ou sur le côté du tracteur, avertissant l’agriculteur de la présence d’animaux lors de la fenaison.