Greiner poursuit son offre sur Recticel (2)

Recticel s'oppose à l'offre non sollicitée de Greiner. L'entreprise de Wetteren a annoncé lundi un scénario alternatif. La division "engineering foams" (mousses souples) serait cédée à l'américain Carpenter pour 656 millions d'euros, et Recticel se concentrerait sur ses activités d'isolation.

Dans une réaction, Greiner dit prendre "acte" de ce projet alternatif, tout en le remettant en question. Selon les Autrichiens, l'offre de Carpenter pour la plus grande division de Recticel est "hautement conditionnelle" et "n'offre aucune perspective de développement et de croissance futurs" de ce qui reste de Recticel.