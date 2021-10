De nombreux magasins Lidl en grève

"A Bruxelles, 10 magasins sont fermés mais d'autres suivent car les clients se rabattent sur les supermarchés ouverts qui à leur tour, suivent le mouvement. A Charleroi et Mons, une trentaine de magasins sont fermés et une quinzaine dans la région de Liège. Par ailleurs, deux centrales sur sept sont à l'arrêt et deux autres suivront dans l'après-midi", a expliqué Stanny Hermans de la CNE.

Selon la déléguée BBTK Mary-Anne Smeets, au moins cinq magasins sont fermés dans le Limbourg et ainsi que plusieurs autres à Deinze, Anvers, Audenarde, Zelzate, Wondelgem, Gand, etc. Certains supermarchés n'ouvriront qu'une partie de la journée en raison d'un manque de personnel. Le centre de distribution de Gullegem est lui aussi fermé.