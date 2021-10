OVHcloud subit une panne géante en pleine introduction en Bourse

Selon OVHcloud, la panne a été provoquée par une intervention sur un routeur dans un de ses centres de données aux Etats-Unis, à 9h12 (heure française). L’équipement défectueux a été « isolé » vers 10h15, a précisé la société. Selon le site spécialisé Downdetector, le pic de signalements de la panne a été atteint vers 09h45 avant de baisser rapidement. Basée à Roubaix (nord), la société de plus de 2.400 salariés et 632 millions d’euros de chiffre d’affaires est l’une des vedettes de la tech française.

Elle s’est d’abord imposée comme hébergeur de sites web, puis a réussi à construire une offre européenne sur un marché du cloud largement dominé par les géants américains tels qu’Amazon, Microsoft ou Google.

« Mauvaise configuration d’un routeur »

Mercredi matin, de nombreuses sociétés ou particuliers se sont plaints de l’indisponibilité de leurs sites internet ou de problèmes tels que l’impossibilité d’accéder à leurs e-mails, voire à leur ligne téléphonique.

OVHcloud a présenté « ses plus sincères excuses » à ses clients touchés, et promis de « faire preuve de la plus grande transparence sur les causes et les conséquences » de l’incident. Sur Twitter, le fondateur et président du groupe, Octave Klaba, a expliqué que la panne était liée à une manipulation technique décidée par OVHcloud à la suite d’une multiplication récente des attaques DDOS (qui visent à saturer les serveurs de la victime en l’ensevelissant sous les requêtes).

« Ces derniers jours, l’intensité des attaques DDOS a beaucoup augmenté. Nous avons décidé d’augmenter notre capacité de traitement » de ces attaques « en ajoutant de nouvelles infrastructures » dans un centre de données d’OVHcloud aux Etats-Unis, a-t-il indiqué. Mais « une mauvaise configuration du routeur a provoqué la panne » du réseau, a-t-il ajouté.