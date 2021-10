La «Lettre d’Ivan De Vadder»: la honte des parlementaires flamands

Tout occupés à « régler » le cas El Kaouakibi qui continuait de toucher des indemnités parlementaires alors qu’elle ne siégeait plus pour cause de maladie, les députés flamands ont « oublié » qu’ils étaient eux aussi soumis à une obligation : celle de diminuer leur rémunération de 5 % et ce depuis 2019.

Ce n’est vraiment pas la première fois, et certainement pas la dernière non plus, que la rémunération des parlementaires se trouve à l’ordre du jour politique en Flandre. Depuis des semaines, les parlementaires flamands débattent autour de plusieurs questions : un parlementaire malade peut-il rester absent pour une période indéterminée quand il est muni d’une attestation médicale ? Un médecin contrôle peut-il être envoyé sur place pour vérifier l’état du malade ? Et qui, dans ce cas, est l’employeur du parlementaire qui envoie ce médecin ? Et donc, comme dans tous les parlements du monde, le débat sur la rémunération des parlementaires, le péché originel politique, revient à chaque fois.

Quel est le statut du parlementaire ? Ce statut ne devrait-il pas se rapprocher du statut des employés, et de celui de Monsieur et Madame Tout-le-monde ?