Prix de l'énergie - Nyrstar abaisse sa production de zinc à Balen et d'autres fonderies européennes

"En raison de l'augmentation significative des coûts de l'électricité ces dernières semaines et du coût du carbone émis par le secteur de l'électricité - qui sont répercutés sur les clients industriels et résidentiels - il n'est plus économiquement viable de faire tourner la production à pleine capacité", a déclaré M. Nyrstar dans un communiqué de presse.

La réduction de la production ne devrait pas affecter l'emploi. Et Nyrstar "fera également les efforts appropriés pour respecter nos obligations contractuelles de livraison", a déclaré le CEO Daniel Vanin.