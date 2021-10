Covid Safe Ticket et maison de repos: ce qui change dès vendredi à Bruxelles

Dès ce vendredi 15 octobre, le Covid Safe Ticket sera obligatoire pour les visiteurs âgés de 12 ans et plus dans les maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) bruxelloises, rappelle mercredi Iriscare, l’organisme bruxellois de protection sociale.

Dès l’âge de 12 ans, toute personne extérieure à la MR-MRS devra donc présenter son Covid Safe Ticket avant de pouvoir entrer dans l’institution. Cela comprend les personnes qui n’y sont pas employées ou qui n’y sont pas résidentes. Certaines exceptions sont toutefois possibles. Elles concernent, par exemple, les visiteurs et visiteuses de résidents en fin de vie, les professionnels de santé externes (le médecin traitant d’un résident, notamment) ou encore les policiers, ambulanciers et pompiers qui devraient éventuellement intervenir dans l’établissement, précise Iriscare.