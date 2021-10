Mondial 2030: la Fifa évoque un Mondial en Israël et dans des pays du Golfe

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué l’idée d’une Coupe du monde en Israël et dans des pays du Golfe en 2030, selon un communiqué du Premier ministre israélien ainsi que des informations du Times of Israel. Le site Ynet évoque la participation des Émirats Arabes Unis. Selon le communiqué du Premier ministre israélien, il s’agissait de la première visite du président de la fédération internationale de football en Israël.

Plusieurs pays d’Amérique du Sud, à savoir l’Uruguay, l’Argentine, le Paraguay et le Chili, envisagent également une candidature commune pour l’organisation du tournoi dans neuf ans. Les quatre associations britanniques préparent également une candidature commune avec l’Irlande, comme l’a annoncé le Premier ministre Boris Johnson au printemps. Le Portugal et l’Espagne ont déjà annoncé officiellement leur intérêt, et la Chine est également considérée comme un candidat possible.