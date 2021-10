La N-VA critique le budget 2022 de De Croo: «Vous oubliez la classe moyenne!»

A cet égard, Theo Francken a ouvert le feu en radio mercredi matin , à propos des mesures ayant trait à la réduction de la facture énergétique pour les ménages. A la Chambre, son coreligionnaire, Peter De Roover, a renchéri : « La classe moyenne devra payer les 600 millions d’euros destinés aux bénéficiaires du tarif social, eux seuls pourront bénéficier des réductions des factures de gaz et électricité ». Le nationaliste appuie à sa façon : « Les Flamands qui travaillent ne vous intéressent plus, vous ne jugez plus nécessaire de défendre ceux qui font tourner notre économie ».

La N-VA ne passe rien à la Vivaldi, certainement pas à Alexander De Croo. Intervenant mercredi au Parlement fédéral à propos de la déclaration de politique générale livrée ici même la veille par le Premier ministre, Peter De Roover, chef de groupe du premier parti d’opposition (et premier parti tout court) dans l’hémicycle, a ciblé le chef du gouvernement, en substance : « Au fond, votre parti, l’Open VLD, ne manque pas d’ambition, mais elles restent sans effet, et quant à vous, vous n’avez aucun dynamisme ». Une présumée carence dont la classe moyenne ferait les frais. C’est l’angle d’attaque numéro un de la N-VA par rapport à l’accord budgétaire bouclé par l’exécutif.

Peter De Roover reprend – dans la foulée de Theo Francken – l’exemple de « Deborah, caissière chez Aldi », au petit salaire, quelque 2.000 euros, « qui a besoin d’aide mais qui n’obtient rien, elle n’entre pas en ligne de compte pour la réduction de la facture énergétique telle que le gouvernement l’a conçue. Au contraire, elle devra payer sa part pour financer les 600 millions d’euros que le gouvernement octroie aux bénéficiaires du tarif social ». Bref, la classe moyenne, la grande oubliée.

Pour le reste, le chef de groupe N-VA voit un accord budgétaire pénalisant fiscalement, et sans impact sur le marché du travail… Ce qui fait se dresser Egbert Lachaert, chef de groupe Open VLD : « C’est faux, voyez les sanctions prévues désormais, dans certaines conditions, pour les malades de longue durée ! La vérité, c’est qu’il y a un paquet de mesures d’activation à l’emploi, et que les Régions pourront dorénavant travailler de façon différenciée, et organiser ainsi une certaine flexibilité. Nous faisons ce que nous n’avons pas pu faire sous l’ancien gouvernement, la suédoise de Charles Michel, parce que vous avez fait chuter le gouvernement ». Un ange bleu passe sur les bancs socialistes et écologistes.