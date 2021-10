Le nouvel Institut Bordet inauguré sur le campus Erasme à Anderlecht L’établissement rejoint ainsi, sur le campus d’Anderlecht, l’hôpital Erasme, la Faculté de Médecine de l’ULB, la Faculté des Sciences de la motricité, la Haute École Ilya Prigogine et l’École de Santé Publique.

Le nouvel Institut Jules Bordet, qui déménagera en novembre du boulevard de Waterloo vers le campus Erasme à Anderlecht, a été inauguré mercredi. Le nouveau bâtiment entièrement dédié à la lutte contre le cancer augmente ainsi de plus de 50 % sa capacité de prise en charge hospitalière, ses espaces destinés aux technologies de pointe et ses laboratoires de recherche. L’établissement rejoint ainsi, sur le campus d’Anderlecht, l’hôpital Erasme, la Faculté de Médecine de l’ULB, la Faculté des Sciences de la motricité, la Haute École Ilya Prigogine et l’École de Santé Publique afin de rassembler les soins, les facultés et la recherche sur un même site, ce qui permettra « de renforcer le diagnostic et le traitement des pathologies oncologiques en Belgique », selon son directeur général, Francis de Drée.

Avec plus de 80.000 m2 et une augmentation de la capacité hospitalière de 160 à 250 lits, le nouvel Institut Bordet assure également son rayonnement international dans la lutte contre le cancer. Les 10.000 m2 dédiés à la recherche oncologique permettront de mener entre 100 et 120 projets de recherche chaque année.