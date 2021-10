Olivier Giroud s’en prend aux médias

Dans un entretien accordé au Guardian, Olivier Giroud a poussé un coup de gueule à l’encontre des médias. Le Français est revenu sur le traitement médiatique de son « accrochage », survenu quatre mois plutôt, avec Kylian Mbappé. Alors qu’il venait d’inscrire un doublé lors d’un match entre la France et la Bulgarie, l’attaquant de l’AC Milan avait déclaré que « certains ballons n’arrivaient pas », ce que Mbappé avait pris personnellement.

« C’était une si petite chose. Il (Mbappé) a été un peu contrarié pendant quelques jours même si je lui ai assuré que je ne le pointais pas du doigt » a-t-il expliqué au média anglais. « Je n’avais pas l’intention d’être dur avec qui que ce soit. Je venais de répondre à une question où un journaliste me disait après le match : ‘Oh, tu as été très discret mais tu as marqué deux buts.’ C’est toujours comme si les médias essayaient de me faire chier. J’ai juste répondu : ‘Ouais, peut-être qu’on aurait pu se trouver d’une manière différente.’ C’est tout. Les médias ont essayé de gonfler la chose et de dire que cela a ruiné l’atmosphère au sein de l’équipe. Mais allez ! Nous avons eu une conversation entre adultes et ce n’était pas un problème. »