Un tiers des étudiants présentent des symptômes anxieux sévères suite à la pandémie

Plus de la moitié des étudiants sont inquiets à propos de la pandémie, selon une étude menée par L’UCLouvain et l’ULB.

L’UCLouvain et l’ULB ont dévoilé mercredi, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, les résultats d’une étude sur la santé mentale et le bien-être des étudiants. L’un des objectifs était d’évaluer l’impact de la situation sanitaire sur ce public. Plus de 3.000 questionnaires ont été complétés entre avril et juin 2021. Il en résulte que plus de la moitié des étudiants sont inquiets à propos de la pandémie, sept sur dix se disent « beaucoup » ou « fortement » stressés et un tiers des étudiants interrogés (31,5 %) présentent des symptômes anxieux sévères.

Les résultats de cette étude montrent que 56,6 % des étudiants sont « plutôt » ou « très » inquiets face à la pandémie et que 40 % montraient des symptômes dépressifs « modérément sévères »(22,4 %) ou « sévères » (17,6 %). A peine un étudiant sur dix ne montrait aucun signe de dépression. Plus du tiers des sondés (37,5 %) ont déclaré des insomnies modérées (29,8 %) voire sévères (7,7 %).