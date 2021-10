Comment le patriarcat pèse sur l’amour hétérosexuel

Peut-on être féministe et romantique ? Comment le patriarcat est-il, en partie du moins, responsable de nos échecs amoureux ? Pourquoi les fantasmes et désirs des hommes sont-ils toujours mis en avant-plan, les femmes devant y répondre et satisfaire leurs attentes ? Dans son dernier essai, l’un des plus attendus de la rentrée, Mona Chollet détricote l’amour romantique hétérosexuel pour « démonter l’édifice amoureux. »

Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, publié aux Éditions La Découverte, remet en question la vision idyllique donnée par les représentations et croyances, et démonte les grandes lois de l’amour hétérosexuel, empoisonné par la domination masculine.