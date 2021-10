Agriculture: la révision de la PAC, une occasion unique pour redorer la biodiversité

Ce mois d’octobre est chaud pour l’agriculture wallonne, si pas dans les champs, en tout cas politiquement, puisque le gouvernement wallon doit prendre dans les prochains jours et semaines des décisions capitales pour l’avenir de nos agriculteurs, dans le cadre de la future PAC, la politique agricole commune.

Si les différents syndicats agricoles (FWA, Fugea et Unab) ont leurs propres arguments qui ne vont pas nécessairement dans le même sens, la coalition d’associations environnementales (Natagora, WWF, Nature et Progrès, Greenpeace et IEW) tient aussi à ne pas être éjectée du débat car ces structures ont participé activement au travail préparatoire depuis des mois, à raison d’une ou plusieurs réunions par semaine.