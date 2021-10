Newcastle, une oasis dans le désert

Beaucoup s’accordent à dire qu’entre la gloire et les Magpies, c’est l’argent qui a toujours fait la différence. Désormais, c’est une pluie d’or saoudien qui va s’abattre sur cette terne ville de l’Angleterre post-industrielle. Dès lors, son manque de cachet sera grassement compensé par les rétributions princières, et peu importe que le prince en question s’intéresse plus aux droits télés qu’à ceux de l’homme. Après tout, quand on vous offre un cheval, vous ne regardez pas sa denture. Après le Qatar (PSG) et Abou Dhabi (City), l’Arabie saoudite veut aussi imposer son « soft power » sur le monde au travers du football.

1 Pourquoi le fonds souverain saoudien, PFI, a-t-il choisi Newcastle ?

Le contexte général, les dessous et antécédents particuliers à cette négociation expliquent ce mariage a priori improbable.