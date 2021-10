Budget fédéral - Malgré une hausse, le budget pour la coopération au développement reste insuffisant (CNCD)

L'augmentation ne permet en effet pas d'inscrire le budget de l'aide belge au développement dans une trajectoire menant à l'objectif de 0,7% du revenu national brut (RNB) en 2030 au plus tard, soulignent les associations dans un communiqué.

Par ailleurs, l'augmentation "est exclusivement composée de financements destinés à la lutte contre le changement climatique. Or, aussi nécessaires soient-ils, ces financements ne devraient pas être comptabilisés comme de l'aide au développement: conformément à l'Accord de Paris, ceux-ci doivent en effet être nouveaux et additionnels", martèlent le CNCD-11.11.11 et Acodev.