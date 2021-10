Le CST, un pass pour réduire le risque sanitaire sans totalement l’éliminer

Le Covid Safe Ticket et son extension ont-ils pour unique objectif d’inciter les derniers réticents à se faire vacciner ? « Non » répondent en chœur les experts qui ont préconisé l’utilisation du CST d’abord dans un but de gestion des risques. « La position du GEMS est claire, l’objectif est de sécuriser les endroits où le risque de circulation du virus est plus important car les gestes barrières comme le masque ou la distance sociale sont plus difficiles à faire respecter, explique Erika Vlieghe, la présidente du groupe. C’est évidemment le cas dans un restaurant où l’on enlève le masque à table ou encore dans les salles de fitness ou de sport où on ne peut pas respecter les distances ou porter un masque en pratiquant. C’est d’autant plus important dans ces endroits que la ventilation n’y est souvent pas optimale. Nous avons insisté pour qu’une attention particulière soit donnée à la ventilation mais soyons réalistes, cela ne va pas se faire du jour au lendemain.