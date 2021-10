Torfs investit dans les magasins urbains, la boutique en ligne rentable

"En tant que détaillant important, nous voulons maintenir une présence dans les centres-villes", a-t-il souligné, bien que le chiffre d'affaires de ses 10 magasins urbains ainsi que dans les centres commerciaux soit encore inférieur de 30% à celui d'avant la crise du coronavirus.

Parallèlement, l'achat de chaussures sur Internet devient de plus en plus populaire. Selon le bureau d'études GfK, la moitié des ventes sont déjà réalisées en ligne. Zalando reste le leader incontesté du marché tandis que Torfs revendique la deuxième place. Cette année, les ventes en ligne de la chaîne étaient déjà 35% plus élevées qu'en 2019.