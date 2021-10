Marc Grosjean: «Ne comparez pas l’Union à Seraing!»

Hasard de la vie. Hasard des rencontres. Principe irrationnel des atomes crochus. Entre Marc Grosjean et Guy Brison le courant est passé. Le dirigeant, alors actif à Tubize a déjà voulu engager l’entraîneur. Passé à l’Union Saint-Gilloise, il réalise son vœu en 2015. Voilà donc le gamin de Sprimont de retour dans la Capitale. Après le Brussels, l’Union. D’emblée une claque.

« Ce que je découvre à Saint Gilles, c’est la mixité culturelle et sociale. Nous jouons souvent le dimanche après-midi. Comme nous réalisons de bons résultats, être au Parc Duden devient the place to be. Dans les bistrots avoisinant, on croise autant un avocat, un notaire, que la marchande de poissons. Ainsi que des gens plus humbles. Ce public mélangé génère une ambiance sympathique. Quand en semaine, après l’entraînement, avec mes adjoints ou des amis nous allons boire un verre, je ressens l’impression d’être chez moi », assure Marc Grosjean.