Antoine Wauters

L’intrigue. Mahmoud Elmachi, le vieux poète, a chanté autrefois les louanges du lac près duquel il vit et où, souvent, il plonge. Il faisait ainsi allégeance au président el-Assad, le père de l’actuel président syrien, et en éprouve quelques remords. Ceux-ci ne sont rien cependant en comparaison de la douleur de l’absence. Les femmes aimées, Leila et Sarah, ne sont plus là. Reste le paysage, menacé d’effondrement, et la poésie, menacée pour sa part d’inutilité. Déchiré entre le désir de vivre encore des instants de plénitude, comme le sauvetage d’un papillon à la surface du lac, et la proximité d’une fin matérialisée par un grain de beauté qui grossit, Mahmoud Elmachi traverse des sentiments contradictoires dont le roman en vers s’imprègne en même temps qu’il nous transporte vers une autre culture.