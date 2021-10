Giuseppe Santoliquido

L’intrigue. Chiara, 15 ans, a disparu d’un petit village italien. La télévision s’empare du fait divers local et le transforme en un feuilleton national qui tient le pays en haleine. Sous les regards extérieurs portés sur une communauté au fonctionnement de laquelle ils ne comprennent rien, les secrets intimes continuent à ronger les habitants, en particulier Sandro, le narrateur. L’enquête se nourrit des éléments apportés par les deux dimensions, et s’en trouve tout autant perturbée. Elle constitue le fil principal d’un récit qui tient en haleine par sa construction rigoureuse et ses rebondissements. Mais elle est aussi le support d’une réflexion menée de manière souterraine sur le fonctionnement d’une société tout à coup exposée aux commentaires les plus impertinents, au sens étymologique du mot.