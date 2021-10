Thomas Lavachery

L’intrigue. C’est l’histoire d’Henri Juel, devenu veuf, et qui, à 60 ans, repart à zéro, joyeusement, dans un petit village. Au café, il rencontre les figures locales, dont la tenancière et le maire, et s’intéresse de près à trois hommes un peu condescendants qui collectionnent des cailloux aux formes rares glanés dans la nature. Et Henri n’aura de cesse de faire partie de ce cercle. Il commence dès lors à collecter lui aussi des cailloux aux formes d’animaux ou de personnages au cours de ses promenades. Ce livre est une proposition d’ouverture à autre chose que la vie comme elle va, il parle d’art et de nature, des gens, du quotidien et du merveilleux. Et Lavachery dessine avec délicatesse.

La réaction. « On est toujours très content d’être sélectionné. C’est d’autant plus important que c’est mon premier roman “vieillesse”, moi qui écris surtout de la jeunesse, et c’est un bel encouragement pour cette nouvelle aventure littéraire. »