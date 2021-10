L’opposition critique la taxe sur les vols de moins de 500 km: «Avez-vous défini ce montant au vogelpik?»,

« Prendre un train plutôt qu’un avion »

« C’est une option que ce gouvernement a prise, l’organisation du début d’un shift », a répondu le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. « Là où il est possible de prendre un train plutôt qu’un avion, nous encourageons le fait de prendre le train. Comme les États voisins – cela existe déjà aux Pays-Bas et en France –, il y aura une contribution à l’embarquement pour des vols de 500 km et, oui, l’objectif budgétaire est de 30 millions d’euros, il n’y a rien à cacher. Et au même moment, nous investissons dans le développement du train international. »

Cette réponse n’a pas convaincu l’opposition. « Si vous ne pouvez pas justifier deux montants, comment pouvez-vous assurer la crédibilité de votre budget ? », a réagi le chef de groupe N-VA Peter De Roover. « Soit cette ligne-là n’est pas crédible dans votre budget, soit ce n’est pas 5 ou 6 euros par billet d’avion. »