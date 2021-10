Quel écrivain.e pour le Prix Victor Rossel de littérature?

Présidé par Pierre Mertens, le jury du 79e Prix Victor Rossel de littérature a choisi, mardi soir, quatre romanciers et une écrivaine parmi les 63 auteurs et autrices en compétition. Comme l’exige le règlement, ils et elles sont tous et toutes belges ou résident dans notre pays. Le jury se composait cette année, outre Pierre Mertens, des ancien.ne.s lauréat.e.s Hedwige Jeanmart, Caroline De Mulder, Ariane Le Fort, Thomas Gunzig, Michel Lambert, ainsi que du critique littéraire du Soir, Jean-Claude Vantroyen, et des libraires Agnès Leroux et Simone Arend.