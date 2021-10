Greet Minnen et Alison Van Uytvanck séparées: «C’est une période difficile pour nous deux»

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen étaient devenues inséparables depuis quelques années. Alors que les deux joueuses belges formaient un double sur les courts, elles étaient également en couple et même fiancées depuis le mois de décembre 2020.

Mais il semblerait que la période actuelle soit plus compliquée. Greet Minnen a en effet annoncé, via Instagram, avoir décidé d’effectuer une pause dans leur relation. « Alison et moi avons décidé de faire une pause dans notre relation. C’est une période difficile pour nous deux. Nous aimerions vraiment que notre vie privée soit respectée et nous ne souhaitons pas commenter. Nous avons toutes les deux besoin de temps pour nous en ce moment. Merci de votre compréhension… »