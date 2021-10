Namur: un penthouse hors du commun mis en vente à 890.000 euros (photos et vidéo)

Ce bien situé sur les hauteurs de Namur est tout à fait atypique ! Il s’agit en effet d’une ancienne maison rénovée à laquelle a été greffé un penthouse flambant neuf. Outre ses espaces intérieurs généreux et modernes, l’habitation se caractérise surtout par ses vues imprenables sur Namur, desquelles on profite depuis le séjour, les terrasses ou encore le jardin à l’abri des regards. L’ensemble est en excellent état et propose trois chambres, mais d’autres aménagements restent possibles.

1

Situation

Ce penthouse est situé au troisième étage d’un immeuble sur les hauteurs de Jambes, ce qui lui offre une vue dégagée à 180 degrés sur Namur, son centre et sa citadelle. Les terrasses et le jardin sont par ailleurs installés complètement à l’abri des regards. La rue est principalement résidentielle, mais l’on trouve à cinq minutes à pied la gare de Jambes ainsi qu’une belle variété de commerces, services et écoles. Le centre de Namur est quant à lui joignable en plus ou moins cinq minutes de voiture, tout comme l’autoroute E411. Au bas de l’immeuble, on retrouve deux emplacements de parking couverts ainsi qu’un garage et une cave eux aussi réservés au penthouse.

2

Etat général

Le bien se compose d’une maison qui a été entièrement rénovée et à laquelle a été intégré un penthouse neuf en 2020. L’ensemble des travaux et rénovations date de cette époque et l’habitation est donc dans un excellent état. Elle comporte notamment un système de chauffage au gaz de ville complété par un insert au bois, une installation électrique (bi-horaire) conforme, des panneaux photovoltaïques et solaires, etc. Sa PEB est de B. L’habitation est sécurisée notamment par un système d’alarme intelligent et elle compte de nombreux meubles et rangements sur-mesure. Il n’y a pas de travaux à prévoir, mais il est encore possible d’effectuer certains aménagements, comme la transformation de l’ancienne cuisine afin de gagner une pièce de vie ou une chambre supplémentaire.

3

Disposition

L’entrée s’effectue au niveau du penthouse, qui se compose d’une très grande pièce de vie ouverte sur la terrasse et qui profite de vues imprenables sur Namur. L’espace est lumineux et rassemble différents coins, dont plusieurs salons, une cuisine ouverte ou encore une salle à manger. Cette nouvelle annexe communique directement avec le rez de l’ancienne maison, où l’on retrouve un salon TV, un bureau, une cuisine supplémentaire et une buanderie. Les chambres sont elles aussi implantées dans l’ancienne partie, aux étages. Une salle de douche se trouve à l’entresol, puis l’on accède à deux grandes chambres, dont une avec dressing et terrasse. Le deuxième étage héberge quant à lui une troisième grande chambre avec salle de bain. L’habitation est complétée par un grand jardin auquel on peut accéder via différents niveaux.

4

Prix

Le penthouse est affiché à 890.000 euros, un prix qui inclut le garage, les deux emplacements de parking et la cave. L’ensemble est de construction et rénovation récentes, et est donc en excellent état.

Adresse : Jambes (Namur)

Surface habitable : 255 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui (17 ares)

Etat : neuf/rénové

Garage : oui

PEB : B