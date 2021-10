L’automne chaud des revenants

On pourrait croire qu’ils se sont donné le mot. Le top 3 des plus gros vendeurs de disques au monde est de retour dans un mouchoir de poche. Ce vendredi, l’album de Coldplay sort le même jour que le single d’Adele, quinze jours avant la sortie du très attendu disque d’Ed Sheeran. On ajoutera en bonus le nouveau Stromae à venir et nous voici parés : l’industrie de la musique peut être satisfaite du retour aux affaires de ses poids lourds.

La raison de cet embouteillage créatif est évidente. Même si aucun d’entre eux ne comptait tourner en 2020-2021, le double confinement leur a laissé amplement le temps de s’enfermer en studio pour en livrer aujourd’hui le résultat.