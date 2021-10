«Easy On Me», le grand retour d’Adele

La chanteuse londonienne de 33 ans publie ce vendredi son nouveau single, « Easy On Me ». Retour sur une carrière exceptionnelle.

C’était il y a juste un an : Adele sortait d’un long silence en postant une photo d’elle méconnaissable, avec 45 kilos en moins et une mine réjouie. L’inquiétude des fans, voire l’incompréhension, est en partie levée le 28 octobre 2020 où, au show américain Saturday Night Live, elle se montre rassurante tant pour la qualité et la puissance intactes de sa voix que pour son légendaire sens de l’humour. Ouf, Adele est restée telle quelle !