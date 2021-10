La «patte» du groupe Cardinal

Même si l’hôtel Casarose est le fruit d’un investissement personnel, Jean-Christophe Larose est également fondateur de Cardinal, un groupe de promotion, gestion (il est deuxième gestionnaire de résidences pour étudiants en France avec 8.000 biens en portefeuille) et investissement immobiliers. Créé il y a une vingtaine d’années et originaire de Lyon, le groupe est actif dans d’autres endroits et villes névralgiques de France comme Bordeaux, Paris et la côte d’Azur.