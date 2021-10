L’hôtel Casarose à Mandelieu-La Napoule: sur les traces des Beach Boys…

Un hôtel au look californien est né sur la côte d’Azur. Un pari un peu fou qui est en passe de réussir au-delà de toutes les espérances.

Quand on lui demande ce qu’était l’hôtel dans lequel nous nous trouvons avant sa transformation, Jean-Christophe Larose esquisse un sourire et parle d’un bâtiment resté dans son jus pendant de (trop) nombreuses années. « Il s’appelait Golf Park Hotel et était, pour ne heurter personne, complètement démodé », assure-t-il. « Mais puisqu’il se trouvait dans une zone inondable, il était impossible de le détruire pour le reconstruire. C’est peu de dire que la rénovation a été conséquente… »