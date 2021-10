La mise en œuvre du plan européen pour le climat coûtera des milliards, avertit Lufthansa

D'ici 2030, Lufthansa prévoit un coût unilatéral de 7 milliards d'euros.

La Commission européenne a imposé au secteur aérien une réduction plus rapide des émissions de CO2, avec une taxe européenne sur le kérosène, des quotas obligatoires pour les carburants verts et des échanges de quotas d'émission plus stricts.