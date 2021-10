USA: la hausse des prix accélère de nouveau en septembre

Par rapport à septembre 2020, les prix augmentent de 5,4%, plus que les 5,3% de hausse sur un an qui avaient été observés en août.

En septembre, l'inflation a accéléré à 0,4% sur un mois, contre 0,3% en août, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi par le département du Travail, et alors qu'elle était attendue stable par les analystes.

"Les indices de l'alimentation et du logement ont augmenté en septembre et, ensemble, contribuent à plus de la moitié de la hausse" sur un mois, détaille le département du Travail dans son communiqué.

Les tarifs de l'énergie sont en hausse de 1,3% par rapport au mois précédent.

L'effet du variant Delta, qui a ralenti la croissance américaine cet été, se fait sentir sur les chiffres: ainsi, ce sont les prix de l'alimentation en magasins, et non au restaurant, qui augmentent le plus (+1,2%).

En revanche, les prix des billets d'avion ont baissé, de même que ceux des vêtements, mais aussi des voitures d'occasion.

Les difficultés mondiales d'approvisionnement, qui provoquent retards et pénuries depuis des mois, continuent également de faire grimper certains prix, dont les voitures neuves et les articles d'ameublement.

Cette nouvelle accélération de l'inflation ravive les inquiétudes sur l'aspect durable de ces prix élevés.