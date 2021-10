Philippe Albert: «Au final, ce qui compte, ce sont les trophées»

Philippe Albert a joué quatre saisons et demie à Newcastle, entre 1994 et 1999, dont trois belles sous les ordres de Kevin Keegan. Encore aujourd’hui, l’Ardennais ne passe jamais inaperçu aux abords de St. James Park. Les supporters des Magpies ne l’ont pas oublié, et comment le pourraient-ils d’ailleurs ? Son but, un lob majestueux sur Peter Schmeichel lors d’un succès éclatant contre Manchester United, est resté dans toutes les mémoires.

Pourtant, au fil des années, Philippe Albert a quelque peu laissé de côté une équipe de Newcastle qui a progressivement dégringolé, sportivement mais aussi financièrement. « C’est un club que j’affectionne encore, évidemment. Mais j’ai perdu l’habitude de regarder les matches ces 10, 12 dernières années. L’ambiance n’était plus aussi explosive et le club luttait constamment pour sa survie. »