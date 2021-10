Energie: Vladimir Poutine joue la carte de l’apaisement sur le gaz

Apaisement sur le front gazier, ambition sur le front CO2… Vladimir Poutine a pris son monde par surprise mercredi. Tout en entretenant une bonne dose d’ambiguïté et d’incertitude. A la tribune d’un grand forum énergétique à deux pas du Kremlin, le président russe a annoncé que, à son tour, Moscou se fixe un cap pour la neutralité carbone. « Dans la pratique, la Russie s’efforcera d’atteindre la neutralité carbone de son économie. Et nous avons fixé un objectif concret – au plus tard en 2060 », a-t-il déclaré. Un revirement car, jusque-là, Moscou avait été ambivalent sur les causes du réchauffement climatique et ambigu sur les solutions nationales aux efforts mondiaux vers une économie plus verte. La Russie affiche désormais un objectif similaire à celui de la Chine.