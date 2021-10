AG Real Estate lance Click2Shop: trois shoppings en un clic

Il s’agit de la première plateforme belge commune à ses shoppings du centre-ville bruxellois : City2, The Mint et Anspach.

Le développeur AG Real Estate propose des solutions digitales pour répondre aux besoins changeants de ses consommateurs retail. Développée en collaboration avec la société Wishibam, la plateforme d’e-shop commun Click2Shop complétera l’offre physique des centres commerciaux précités et permettra aux clients d’anticiper leurs achats et de préparer leurs visites, 24 h/24 et 7 j/7.

La flexibilité de ce nouveau service offre l’opportunité aux clients de récolter des achats multiboutiques et multicentres en un point unique de collecte ou de les faire livrer à une adresse de leur choix.