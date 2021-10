Le capitaine Kirk de Star Trek s’est rendu dans l’espace (photos)

Une fusée de Blue Origin a emmené avec succès mercredi quatre passagers quelques minutes dans l’espace. Parmi les passagers, le capitaine Kirk, William Shatner. Il est officiellement devenu la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace.

C’était « l’expérience la plus intense » imaginable, a déclaré l’acteur canadien après l’atterrissage, en racontant son voyage au patron de Blue Origin, le milliardaire Jeff Bezos, venu les accueillir pour leur retour sur Terre. « Je suis tellement ému. C’est extraordinaire. »

William Shatner, le fameux capitaine Kirk de la série Star Trek, est devenu à 90 ans la personne la plus âgée à atteindre l’ultime frontière.

La fusée a décollé mercredi à la verticale, puis la capsule s’est détachée en vol, et ainsi propulsée, a dépassé la ligne de Karman qui marque, à 100 km d’altitude, la frontière de l’espace selon la convention internationale. Elle a ensuite entamé une chute libre pour retomber sur Terre, freinée notamment par trois immenses parachutes.

Le fondateur d’Amazon avait lui-même fermé l’écoutille de la capsule avant le décollage, et l’a rouverte une fois l’atterrissage réussi. Il avait lui aussi fait le voyage vers l’espace à bord de ce véhicule en juillet.

Il s’agissait du deuxième vol habité de la fusée de l’entreprise de Jeff Bezos, qui entend s’imposer comme un acteur incontournable dans le secteur convoité du tourisme spatial. A bord se trouvaient également deux entrepreneurs ayant payé pour le voyage, et une responsable de Blue Origin.

Pas le premier vol du genre

La compétition fait rage avec Virgin Galactic, qui propose une expérience similaire de quelques minutes. En juillet, le milliardaire britannique Richard Branson a lui aussi volé vers l’espace à bord d’un vaisseau de la compagnie qu’il a fondée. Et en septembre, SpaceX a de son côté envoyé quatre touristes spatiaux pour trois jours en orbite autour de la Terre, une mission autrement plus ambitieuse (et coûteuse).