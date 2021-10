Nucléaire iranien: les Etats-Unis font planer la menace militaire

Pas de volonté constatée de la part de l’Iran selon les Etats-Unis

Mais il a manifesté, plus fermement qu’auparavant, son impatience, au moment où les négociations pour sauver l’accord international de 2015 sur le nucléaire iranien sont toujours suspendues depuis juin, dans l’attente que Téhéran accepte de revenir à la table.

« Il faut être deux pour dialoguer et nous n’avons pas constaté, à ce stade, de volonté d’en faire autant de la part de l’Iran », a déploré le secrétaire d’Etat, estimant une nouvelle fois que la « fenêtre de tir » pour revenir dans l’accord était « de plus en plus restreinte ».